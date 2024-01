Haben die AEVIS VICTORIA SA-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Im Fall von Aevis Victoria wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 59,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aevis Victoria-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25, der bei 54,29 liegt, führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen über Aevis Victoria in den sozialen Medien zeigen keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Aevis Victoria wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Aevis Victoria-Aktie von 16,9 CHF mit -7,75 Prozent Entfernung vom GD200 (18,32 CHF) vor, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 17,56 CHF auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aevis Victoria-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.