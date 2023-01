Habeck warnt vor Fehlinvestitionen in fossile Infrastrukturen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck warnt vor weitreichenden Investitionen in fossile Energien im Ausland. "Aus meiner Sicht sollten wir nicht in fossile Infrastrukturen investieren, die wir später nicht mehr brauchen und die dann zu Fehlinvestitionen werden", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Da gibt es noch keine abschließende gemeinsame Meinungsbildung in der Regierung." Hintergrund ist die anstehende Neufassung einer Richtlinie der staatlichen Förderbank KfW. Es geht dabei um die Frage, ob die Kfw auch Projekte im Ausland finanzieren kann, die fossile Infrastruktur umfassen - also zum Beispiel Leitungen für Öl oder Gas. "Die KfW hat eine Förderrichtlinie, die auf das 1,5-Grad-Ziel ausgerichtet ist", sagte Habeck. "Hier soll jetzt nachgearbeitet werden."/hrz/DP/zb