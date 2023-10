Habeck reist mit Wirtschaftsvertretern in die Türkei

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist an diesem Mittwoch in die Türkei. Im Mittelpunkt der Reise sollen Gespräche zu Wirtschaft und Energie stehen, wie das Ministerium am Montag in Berlin mitteilte. Der Vizekanzler will an den diesjährigen Tagungen einer Gemeinsamen Wirtschafts- und Handelskommission sowie eines Energieforums teilnehmen.

Habeck will auch eine Reihe türkischer Minister treffen und dabei auch über aktuelle Themen sprechen sowie mit Vertretern der Zivilgesellschaft zusammenkommen. Er wird von Wirtschaftsvertretern begleitet und will am Freitag wieder nach Deutschland zurückkehren./hrz/DP/ngu