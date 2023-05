Habeck kommt wegen geplanter LNG-Terminals nach Rügen

SASSNITZ (dpa-AFX) - Im Ringen um ein Terminal für Flüssigerdgas (LNG) am Standort Rügen kommt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erneut auf die Insel. Habeck werde nach aktuellem Stand am Freitag nach Mukran im Osten der Insel reisen, teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Mittwoch auf Anfrage mit. Geplant sei ein Treffen mit der Landesregierung. Es solle zudem für die LNG-Pläne geworben und die Notwendigkeit erläutert werden. Zuvor hatte die "Ostsee-Zeitung" berichtet.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass der Bund die Anlandung von LNG in Mukran im Osten der Insel plant. Vor rund drei Wochen waren Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Habeck nach Binz auf Rügen gekommen und hatten die Pläne für ein LNG-Terminal am Standort Rügen verteidigt. Auf der Insel gibt es starken Widerstand dagegen. Kritiker fürchten um die Umwelt und den für die Insel wichtigen Tourismus./chh/DP/mis