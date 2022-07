Habeck beruft Mittelstandsbeirat: Nachhaltige Wirtschaft stark vertreten

Berlin (ots) -Zur Beratung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird der Beirat für Fragen des gewerblichen Mittelstandes und der Freien Berufe (Mittelstandsbeirat) konstituiert. Die neu berufenen Unternehmerinnen Carola von Peinen (Geschäftsführerin, Talents4Good GmbH) und Alma Spribille (Geschäftsführerin, WEtell GmbH) engagieren sich im Vorstand des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft e.V. (BNW)."Ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sind sehr gut mit erfolgreichem Wirtschaften vereinbar. Diese Botschaft möchte ich in den Mittelstandsbeirat tragen und mich für die Belange nachhaltiger und gemeinwohlorientierter Start-ups stark machen", macht Alma Spribille, BNW-Vorständin und Geschäftsführerin des nachhaltigen Mobilfunkanbieters WEtell GmbH deutlich.Der Mittelstandsbeirat befasst sich mit der Lage und den Perspektiven kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie der Freien Berufe. Er berät den Bundeswirtschaftsminister zu Fragen, die sich aus den strukturellen Veränderungen für die mittelständische Wirtschaft ergeben und analysiert den Einfluss wirtschaftspolitischer Maßnahmen auf die Situation von KMU. Die Mitglieder agieren als unabhängige Persönlichkeiten, die ausschließlich ihre persönliche Überzeugung vertreten.Carola von Peinen, BNW-Vorständin und Geschäftsführerin von Talents4Good GmbH: "Das Bundeswirtschaftsministerium hat nun die Chance endlich die Leitplanke so auszurichten, dass die Anreize zum nachhaltigen Wirtschaften klar erkennbar sind. Die bisherigen regulatorische Hürden und klimaschädlichen Leitplanken verhindern für viele Unternehmen den Umbau und eine langfristige, zukunftsweisende Planung. Das möchte ich ändern!"Der Mittelstandsbeirat geht auf Initiative des ehemaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer zurück und hat sich seit seiner erstmaligen Einberufung im Jahr 1956 über die Jahrzehnte als ein fester Bestandteil des Wirtschaftsministeriums etabliert. Zwei Mal im Jahr kommen seine Mitglieder zusammen, um die Anliegen des gewerblichen Mittelstands sowie der Freien Berufe zu vertreten und zu diskutieren - und in dieser Legislatur mit einer starken Stimme der nachhaltigen Wirtschaft.Pressekontakt:Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V.Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerinreuter@bnw-bundesverband.de+49 178 448 19 91Agentur Ahnen&EnkelKai Wellerweller@ahnenenkel.comOriginal-Content von: Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell