Habeck beginnt Nahost-Reise in Oman

MASKAT (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besucht an diesem Dienstag den Golfstaat Oman. In der Hauptstadt Maskat will der Grünen-Politiker Gespräche zu Wirtschaftsbeziehungen und insbesondere zum Thema Wasserstoff führen. Der Vizekanzler soll auch das Staatsoberhaupt treffen, Sultan Haitham bin Tarik.

"Der Oman ist für Deutschland ein wichtiger Partner und hat eine anerkannte Vermittlerrolle in der Region", erklärte das Ministerium. Das Land ist unter anderem an Bemühungen zur Beilegung des Bürgerkriegs im Jemen beteiligt.

Habeck will zudem die "German University of Technology" in Maskat besuchen, nach Angaben des Ministeriums die erste und bislang einzige deutsche Hochschule auf der arabischen Halbinsel.

Habeck ist drei Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs noch bis Donnerstag im Nahen Osten unterwegs, weitere Stationen sind Saudi-Arabien sowie Israel und das Westjordanland./hrz/DP/jha