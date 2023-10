Habeck zu Lage nach Hamas-Angriff: 'Extrem besorgniserregend'

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Robert Habeck hat nach dem blutigen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel von einer "extrem besorgniserregenden" Situation gesprochen. Der Wirtschaftsminister sagte am Mittwoch in Berlin, Israel habe das Recht sich zu verteidigen. Man müsse Sorge tragen, dass es nicht zu einer Destabilisierung der gesamten Region komme. Habeck sprach von einem "furchtbaren Angriff" der islamistischen Hamas und einem perfiden Terror. Die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel beschränke sich nicht nur auf die Vergangenheit, sondern gelte materiell und politisch und in jeder Form, die Israel helfe./hoe/DP/ngu