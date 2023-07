Habeck im Heizungskeller

KÖLN (dpa-AFX) - Unter die Heizungsinstallateure geht er nicht - doch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) war am Dienstag in einem Heizungskeller. Dort hat die Firma Temperaturwerk in einer Klinik Pumpen ausgetauscht, das bringt eine deutliche Energieeinsparung. Einen Raum vorher legte Habeck selbst Hand an, bei einer Rohrdämmung. Der Minister besuchte auf seiner Sommerreise die Temperaturwerk GmbH in Köln, einen Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär und Klima.

Der Jungunternehmer Marco Goetzke zeigte dem Minister zuerst eine "rollende Werkstatt". Welcher Heizung gehört die Zukunft? Komme drauf an, sagte Goetzke - nämlich immer auf das jeweilige Gebäude. In Innenstädten wie Köln werde das Fernwärmenetz ausgebaut, anders sehe es auf dem Land aus. Wärmepumpen könnten generell auch in Altbauten eingebaut werden. Vor allem im ersten Quartal habe es eine hohe Nachfrage gegeben, bis zum Jahresende die alte durch eine moderne Gasheizung zu ersetzen. Bei Wärmepumpen gebe es aktuell lange Lieferzeiten.

Habeck stand wegen des umstrittenen Heizungsgesetzes wochen- und monatelang heftig in der Kritik. Das Gesetz soll Anfang 2024 in Kraft treten und soll einen wichtigen Beitrag für CO2-Einsparungen im Gebäudesektor leisten./hoe/DP/jha