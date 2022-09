Habeck: 'Am Atomausstieg halten wir fest'

BERLIN (dpa-AFX) - Laut Wirtschaftsminister Robert Habeck werden trotz der Überführung von zwei Atomkraftwerken in eine befristete Reserve alle drei Kernkraftwerke in Deutschland planmäßig Ende 2022 vom Netz gehen. "Am Atomausstieg, wie er im Atomgesetz geregelt ist, halten wir fest", sagte der Grünen-Politiker am Montag in Berlin. "Neue Brennelemente werden nicht geladen und Mitte April 2023 ist auch für die Reserve Schluss." Atomkraft bleibe eine Hochrisikotechnologie. "Und die hochradioaktiven Abfälle belasten zig nachfolgende Generationen. Mit der Atomkraft ist nicht zu spielen."

Eine pauschale Laufzeitverlängerung wäre auch im Hinblick auf den Sicherheitszustand der Atomkraftwerke nicht vertretbar. "Mit der Einsatzreserve tragen wir den Risiken der Atom-Technologie und der Sondersituation im Winter 22/23 Rechnung."/tob/DP/ngu