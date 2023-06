Habe ich dir eigentlich schon von meiner besten Investition erzählt …?!

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

Die beste Investition: Es gibt sehr viele Definitionen davon. So mancher und unter anderem auch Warren Buffett würden Investitionen in sich selbst und das eigene Wissen als solche bezeichnen. Darum geht es mir heute jedoch explizit nicht. Ich will dir, wenn du möchtest, meine beste Anlageentscheidung in eine Aktie vorstellen.

Es ist ein in vielerlei Hinsicht lehrreiches Kapitel. Übrigens: Auch dahin gehend, wie man es möglicherweise nicht machen sollte. Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) ist jedenfalls die Aktie und ich habe eine ganze Menge, was ich dir dazu zu erzählen habe.

Novo Nordisk: Meine beste Investition

Ich investierte in die Aktie von Novo Nordisk im Jahre 2016 und dachte zunächst: Mensch, was hast du dir da selbst angetan? Der Grund war, relativ simpel, dass der Aktienkurs weiter korrigierte. Steigende Absätze in den USA, ein Preiskampf und eine mögliche US-Präsidentin Hillary Clinton machten den Anteilsscheinen des dänischen Pharma-, Insulin- und Diabetes-Spezialisten damals zu schaffen. Die Folge: Die eigentlich defensive Aktie korrigierte.

Ich kaufte das erste Mal über 50 Euro und ein zweites Mal knapp über 30 Euro (ich meine, es waren 33 Euro) und dachte auch danach: Was tust du dir und deinem Portfolio da nur an? Sicher: 3 % Dividendenrendite schienen beim zweiten Nachkauf attraktiv. Aber der breite Markt konzentrierte sich kaum darauf, sondern lediglich auf das langsame Wachstum, den Wettbewerb und eben die Schattenseiten.

Im Nachhinein weiß ich: Novo Nordisk ist meine relativ gesehen derzeit beste Investition. Die Aktie schoss auf Basis des zweiten Nachkaufs um deutlich mehr als 300 % ins Plus. Die Gründe sind auch hier vielfältig, liegen an starken Produkten wie Rybelsus oder Ozempic. Ich sage inzwischen jedoch eher: Das, was ich mag, ist das einfache Geschäftsmodell mit einer starken, defensiven Pipeline im Bereich Diabetes. Zudem expandiert der Markt moderat mit immer weiteren Personen, die an der Volkskrankheit leiden. Die Wettbewerbsposition ist stark und global führend. Das ist es, was letztlich für mich dazu führte, dass die Aktie derart erfolgreich ist.

Ja, das Wachstum erholte sich und inzwischen schafft Novo Nordisk beim Umsatz sogar Wachstumsraten von über 20 %. Beim Nettogewinn sind es stabile Zuwächse im mittleren 10er-Prozentbereich. Alles in allem: Eine sehr erfolgreiche, sogar defensive Investition und das ist vielleicht das Entscheidende: Die wirklich erfolgreichen Investitionen können nach einem Scheitern aussehen, wenn man besonders günstig ein gutes, starkes Unternehmen kauft. Aber langfristig kehrt der Markt zur Stärke zurück und wenn sich das operative Zahlenwerk erholt, ist eine günstige Bewertung ein Geschenk.

Mein wirklich großer Fehler

Immerhin habe ich bei Novo Nordisk, wie gesagt meiner besten Investition, nicht den Fehler gemacht, in Angst und Panik zu verkaufen. Trotzdem ist nicht alles Gold, was bei dieser starken Aktie glänzt. Obwohl ich zweimal gekauft habe, investierte ich im Jahr 2016 eher einen gerade so vierstelligen Betrag. Das heißt, dass diese Position in meinem Portfolio zwar gewachsen ist, sie könnte jedoch größer und erfolgreicher sein.

Die zwei für mich wirklich wichtigen Lektionen sind daher: Wenn es ein gutes, qualitatives Unternehmen mit eigentlich starken Produkten und einem natürlich moderat wachsenden Markt zu einem günstigen Preis gibt, dann schlag zu! Aber es gibt noch etwas, das entscheidend ist. Wenn die Chance so groß ist, wie sie es damals bei Novo Nordisk war, sollte man auch den Mut haben, viel Geld zu investieren.

