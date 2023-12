Haba Laboratories Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse der Haba Laboratories-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier möglicherweise in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2361,02 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2131 JPY deutlich darunter liegt (-9,74 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (2282,6 JPY) zeigt mit einem letzten Schlusskurs von -6,64 Prozent eine negative Abweichung. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Haba Laboratories-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Haba Laboratories liegt bei 93,7, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und sich bei 86 befindet, deutet auf eine überkaufte Situation hin und wird ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch in den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält die Haba Laboratories-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine insgesamt neutrale Einschätzung.