Haba Laboratories Aktie: Ist das noch wichtig?

Technische Analyse: Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Haba Laboratories-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2372,52 JPY mit dem aktuellen Kurs (2264 JPY) vergleichen, ergibt sich eine Abweichung von -4,57 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Betrachten wir nun den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (2334,3 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,01 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Haba Laboratories liegt bei 47,37, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit mit "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Sentiment und Buzz: Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Haba Laboratories konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, und es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt werden. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Haba Laboratories. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.