H World Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die H World-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 32,81 HKD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,2 HKD, was einem Unterschied von -17,1 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 28,04 HKD, was nahe am letzten Schlusskurs (-3 Prozent) liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat.

Der Relative Strength Index (RSI) für die H World-Aktie liegt bei 63,64, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes für H World verzeichnet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt erhält die H World-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik, während das Sentiment und die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden.