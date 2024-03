H World Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Huazhu Group":

Die Meinung der Anleger zu H World wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral eingestuft. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anlegerstimmung auf neutraler Ebene liegt. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine neutrale Einstufung.

Bei der technischen Analyse des Aktienkurses von H World wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf 29,64 HKD bestimmt. Der letzte Schlusskurs von 29,65 HKD liegt also in etwa auf dem gleichen Niveau, was einem Unterschied von +0,03 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie ebenfalls als neutral bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 26,56 HKD, wobei der letzte Schlusskurs um +11,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dadurch wird die H World-Aktie in diesem Fall positiv bewertet, nämlich mit einem "Gut"-Rating. Insgesamt wird die H World-Aktie also auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich H World über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für H World in diesem Punkt daher die Einstufung: "Gut".

Abschließend kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI 32,2, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,39, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer neutralen Bewertung für H World führt.