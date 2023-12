Mit H, T wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der H&t-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 435,44 GBP, während der Aktienkurs bei 410 GBP liegt, was einer Abweichung von -5,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 455,9 GBP zeigt eine Abweichung von -10,07 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass H&t in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die H&t-Aktie liegt bei 80,68, was als überkauft betrachtet wird, und somit die Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 70, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,25, dass die H&t-Aktie 43 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" (19,82). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".