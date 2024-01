H, T Aktie: Das war abzusehen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Unternehmen in etwa gleichem Maße diskutiert wurde wie üblich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die H&t-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für H&t liegt bei 19,15 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das H&t-Wertpapier in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Anleger, der derzeit in die Aktie von H&t investiert, im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Verbraucherfinanzierung einen geringeren Ertrag von 2,06 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von H&t liegt mit einem Wert von 11,25 unter dem Branchendurchschnitt von 20. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer Bewertung der Aktie als "günstig" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.