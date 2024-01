H, T Aktie: Das sieht interessant aus!

Die H&T-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenrendite und des Branchenvergleichs bewertet. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 3,87 Prozent, was 2,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Bezüglich des Branchenvergleichs des Aktienkurses liegt die Rendite von H&T bei -6,7 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. In der Branche "Verbraucherfinanzierung" liegt die mittlere Rendite bei -5,42 Prozent, und H&T liegt auch hier mit 1,27 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der Relative Strength Index (RSI) der H&T-Aktie liegt bei 67,65, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. In Fundamentaldaten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von H&T bei 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein KGV von 20 haben. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

