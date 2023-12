H&R Real Estate Investment Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens H&R Real Estate Investment Trust war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Gespräch unter den Anlegern hauptsächlich von positiven Themen geprägt. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie der H&R Real Estate Investment Trust als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Dabei ergibt sich für den RSI7 ein Wert von 40,34, was zu einer neutralen Empfehlung führt, und für den RSI25 ein Wert von 36,52, was ebenfalls eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie also auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktivität im Netz bezüglich H&R Real Estate Investment Trust schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild also als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird die H&R Real Estate Investment Trust kurzfristig positiv bewertet, da der Kurs mit 9,69 CAD inzwischen um +6,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -6,92 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.