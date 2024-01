H&R-Investoren können es immer noch nicht glauben

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von H&r & ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die H&r &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,38, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite für H&r & beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,27 Prozent, was mit 1,37 Prozent über dem Mittelwert (0,9) für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält H&r & eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die H&r &-Aktie ein Durchschnitt von 5,12 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,72 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 4,72 EUR, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über H&r & in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über H&r & wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

