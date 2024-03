H&R-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Das Sentiment und der Buzz rund um H&r & können über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls stabil, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über H&r & überwiegend positiv diskutiert, und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün und an insgesamt zwei Tagen neutral. Aktuell interessieren sich die Anleger vor allem für positive Themen, was der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von H&r & mit einem Wert von 13,35 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich als günstig angesehen werden kann und erhält daher auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,07 Prozent erzielt hat, was 2,77 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -12,3 Prozent, und H&r & liegt aktuell 2,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.