H&R Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von H&r & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,76 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -21,62 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von H&r & um 21,62 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von H&r & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,08 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" ist die Aktie damit um 88 Prozent unterbewertet, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet H&r & eine Dividendenrendite von 2,27 % aus, was 3 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,27 % ist. Dadurch wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der Ertrag niedriger ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der H&r & derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,15 EUR, während der Kurs der Aktie bei 4,72 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,35 Prozent entspricht. Auf Basis des vergangenen 50-Tage-Durchschnittskurses von 4,74 EUR wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating als "Neutral".