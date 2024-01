H&R Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die H&r & hat kürzlich eine Dividendenrendite von 2,27 % bekannt gegeben, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,24 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der H&r & aktuell bei 5,13 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4,68 EUR und hat damit einen Abstand von -8,77 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Differenz bei -1,06 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung bei H&r & in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der H&r & liegt bei 56,67, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 52, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Kategorie der relativen Stärke daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.