H&R Aktie: Ruhe bewahren!

Die H&r & Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,27 Prozent, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der H&r & derzeit bei 5,11 EUR verzeichnet. Da der Aktienkurs bei 4,85 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -5,09 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 4,72 EUR, was einer Differenz von +2,75 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie basierend auf diesen beiden Zeiträumen als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 29,03 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 40,59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das H&r &-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt, trotz der neutralen Gesamtbewertung.