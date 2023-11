H-One-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Beziehung zwischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert für die H-one-Aktie bei 63,08, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI neutral eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für H-one in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der H-one-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 728,7 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 809,3 JPY, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um H-one wider. Dabei wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung des Unternehmens führt. Insgesamt wird die Aktie von H-one bezogen auf die Anlegerstimmung als neutral angemessen bewertet.