H-One Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die H-one-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 772,81 JPY erreicht. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 684 JPY verzeichnet, was einem Unterschied von -11,49 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 806,9 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,23 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass H-one über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen auf sozialen Medienplattformen spiegeln eine neutrale Haltung der Anleger wider, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 83 auf, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 67,57, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für H-one basierend auf dem RSI.

In Zusammenfassung wird die H-one-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch basierend auf dem Sentiment und dem RSI mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.