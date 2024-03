H-One Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Aktie von H-one wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend und die Stimmungslage zu bewerten. Zunächst wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 775,16 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 685 JPY liegt, was einer Abweichung von -11,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 775,74 JPY und einem letzten Schlusskurs von -11,7 Prozent eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt erhält H-one somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) für H-one zeigt einen Wert von 47,06, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 72,24 und wird ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Auch das Anleger-Sentiment führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral", da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um H-one beschäftigt war.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der trendfolgenden Indikatoren, des RSI, des Sentiments und des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von H-one.