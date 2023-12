H-One Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die H-one-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 788 JPY lag, was einen Unterschied von +6,02 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (743,25 JPY) darstellt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (777,06 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,41 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die H-one-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der H-one-Aktie wird als neutral eingestuft, da die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die H-one-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis als neutral betrachtet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien bezüglich der H-one-Aktie deuten auf eine neutrale Bewertung hin, da eine mittlere Aktivität gemessen wurde und die Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt wird die H-one-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Anlegerstimmung, dem Relative Strength Index und dem Sentiment und Buzz als neutral eingestuft.