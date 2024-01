H-One Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Duke Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die H-one-Aktie beträgt aktuell 26, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist H-one weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu H-one somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um H-one spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Kommunikation über H-one in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung gezeigt, und es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die H-one-Aktie ein Durchschnitt von 745 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 809 JPY (+8,59 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (777,54 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,05 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die H-one-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

H-One kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich H-One jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen H-One-Analyse.

H-One: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...