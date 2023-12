H & M Hennes & Mauritz Ab Adr Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von H & M Hennes & Mauritz in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein positiver Trend für die H & M Hennes & Mauritz-Aktie. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 156,05 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 175,4 SEK liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die H & M Hennes & Mauritz-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer neutralen Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. In den letzten Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die H & M Hennes & Mauritz-Aktie derzeit neutral bis positiv bewertet wird, basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.