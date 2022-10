H&M-Aktie: Extreme Unsicherheiten – warum die Aktie jetzt eine Blackbox ist!

Liebe Leser, einfach war es für den Einzelhandel in den letzten Jahren nicht. Erst hatten die Corona-Pandemie und die Lockdowns das Geschäft zum Erliegen gebracht. Und nun sorgen die extrem gestiegenen Lebenshaltungskosten vor allem bei der Energie dafür, dass die Verbraucher ihre Ausgaben in anderen Bereichen überdenken. Konsumlaune der Bürger auf einem Tiefpunkt Wie heftig sich die Stimmung in der… Hier weiterlesen