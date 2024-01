H. Lundbeck A/sr.b Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der H Lundbeck A-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 29,52 DKK einen Abstand von -5,99 Prozent zum GD200 (31,4 DKK) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 30,16 DKK. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal aufgrund des Abstands von -2,12 Prozent. Zusammenfassend wird der Kurs der H Lundbeck A-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Der aktuelle Wert von 30,34 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz der H Lundbeck A-Aktie gab. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf diesem Kriterium.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über H Lundbeck A- eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.