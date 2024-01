H+H International-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen H+h A- diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser liefert einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Bei H+h A- wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 4,52 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 30,1, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält H+h A- in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von H+h A- bei 6,42, was unter dem Branchendurchschnitt von 71,25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein aktueller Investor in die Aktie von H+h A- einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,43 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Baumaterialien erwarten, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.