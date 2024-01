H+H International Aktie: Viel Lärm um nichts?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von H+h A- beträgt derzeit 6,42, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien) von 71 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist H+h A- einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,43 Prozent in der "Baumaterialien"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die H+h A--Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die H+h A--Aktie liegt bei 58, was auf eine neutrale Position hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für H+h A- basierend auf der RSI-Bewertung.