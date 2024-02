H+H International Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für H+h A-. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 55,38 Punkte, was bedeutet, dass H+h A- momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 74,18, was darauf hindeutet, dass H+h A- hier als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird das Wertpapier abweichend als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über H+h A- in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über H+h A- wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei H+h A- beträgt das aktuelle KGV 6, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" als unterbewertet betrachtet wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die H+h A--Aktie ein Durchschnitt von 80,75 DKK für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 72,9 DKK (-9,72 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält H+h A- in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.