H&E Equipment Services Aktie: Das hat Gewicht!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der H&E Equipment Services ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die H&E Equipment Services-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 35,8, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der H&E Equipment Services verläuft aktuell bei 45,47 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 54,8 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +20,52 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 51,81 USD liegt. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von +5,77 Prozent und somit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Unter Berücksichtigung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird die Aktie von H&E Equipment Services als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 12,38 insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren", der bei 33,31 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie somit die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt H&E Equipment Services mit einer Rendite von 12,01 Prozent mehr als 233 Prozent darunter. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 408,12 Prozent. Auch hier liegt H&E Equipment Services mit 396,12 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.