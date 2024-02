H&E Equipment Services Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die H&E Equipment Services-Aktie wird von der Redaktion hinsichtlich der Dividendenrendite als "Schlecht" bewertet. Mit einer Dividendenrendite von 2,18 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau liegt sie 14,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Handelsunternehmen und Distributoren, der bei 17,03 Prozent liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von H&E Equipment Services jedoch als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 12,38 liegt sie insgesamt 61 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 31,77 im Segment Handelsunternehmen und Distributoren. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Stimmung rund um die Aktie von H&E Equipment Services ist überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der H&E Equipment Services 2 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Somit erhält der Titel langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 52,95 USD eine Entwicklung von 15,2 Prozent und ein mittleres Kursziel von 61 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".