H&E Equipment Services Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Dividendenrendite von H&e Equipment Services beträgt derzeit 2,18 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,5 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch Analysten aufgrund der niedrigeren Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 12,38 und ist damit 61 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 32. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung, da die Aktie als unterbewertet angesehen wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +21,9 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) (+7,19 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die H&e Equipment Services-Aktie 2 "Gut"-Bewertungen und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 61 USD, was ein Aufwärtspotential von 10,57 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 55,17 USD ergibt. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt erhält H&e Equipment Services somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.