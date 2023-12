HY Energy Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hy Energy war. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, wobei es an einem Tag keine eindeutige Richtung gab. Jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung der Verkaufssignale erhält Hy Energy eine "Schlecht" Bewertung in diesem Kriterium. Insgesamt wird dem Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5,83 CNH für den Schlusskurs der Hy Energy-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,07 CNH, was einem Unterschied von +4,12 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs (5,71 CNH) lag über dem gleitenden Durchschnitt um +6,3 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Hy Energy-Aktie führt. Insgesamt erhält Hy Energy für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Hy Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,58 Prozent erzielt hat, was 31,66 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,08 Prozent, und Hy Energy liegt aktuell 31,66 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hy Energy ergibt sich ein RSI7 von 20 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Hy Energy-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.