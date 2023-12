HY Energy Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Hy Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,58 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um 4,34 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Hy Energy eine Underperformance von -34,92 Prozent aufweist. Der "Energie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 4,34 Prozent im letzten Jahr, und Hy Energy lag 34,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Hy Energy ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Hy Energy liegt bei 54,7, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 50,23, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Hy Energy besonders negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen jedoch vor allem positive Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, basierend auf tiefergehenden und automatischen Analysen, die ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hy Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,78 CNH. Der letzte Schlusskurs von 5,96 CNH weicht somit um +3,11 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,79 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (+2,94 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Hy Energy-Aktie führt. Insgesamt erhält die Hy Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.