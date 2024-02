HY Energy Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Hy Energy hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs von 4,73 CNH liegt sowohl 19,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) als auch 15,69 Prozent unter dem GD200. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen rund um die Hy Energy wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen eher positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hy Energy aktuell überkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 86) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 72,97) führen zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Dadurch wird die Hy Energy insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen Analysemethoden eine eher negative Einschätzung für die Hy Energy-Aktie.