HY Energy Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und für einen längeren Zeitraum auch als RSI25 bezeichnet. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Hy Energy beläuft sich auf 28,57, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 43,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Hy Energy ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien besonders positiv. In den vergangenen Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich eine positive Entwicklung bei Hy Energy. Die erhöhte Aktivität im Netz und die positive Stimmungsänderung führen zu einer Gesamteinstufung von "Gut" in diesem Punkt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schnitt Hy Energy in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von -30,58 Prozent schlechter ab als der Durchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, der um 7,23 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor ergibt sich eine Unterperformance von 37,82 Prozent. Dies führt zu einem Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.