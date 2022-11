HUGO BOSS ist „Green Ranking Champion 2022"

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -F.A.Z.-Institut und R.A.T.E. verleiht im M-Dax Preis an HUGO BOSS | Analyse ermittelt vorbildlich eingestufte Unternehmen in weltweiten NachhaltigkeitsrankingsWeltweit gibt es hunderte Rankings, die die Nachhaltigkeit von Unternehmen bewerten. Eine Analyse der 60 weltweit sichtbarsten öffentlich verfügbaren Nachhaltigkeits- und ESG-Rankings und Awards hat nun ergeben: Unter den deutschen M-Dax-Unternehmen schneidet HUGO BOSS am besten ab. Damit gewinnt das Unternehmen den diesjährigen „Green Ranking Champion 2022". Der Preis wird am 10. November 2022 im Rahmen der „11. Responsible Leadership Conference" des F.A.Z.-Instituts bei Fraport im neu gebauten Terminal 3 verliehen.Zum HintergrundIn der heutigen Gesellschaft hat sich Nachhaltigkeit zu einem der wichtigsten Themen entwickelt. Die Transparenzanforderungen bei relevanten Nachhaltigkeitszahlen steigen und es gibt eine wachsende Anzahl an Rankings, die die Leistungen von Unternehmen konkret messen. Je nach Ausrichtung versuchen die Ersteller dieser Rankings (diverse Institute) dabei unterschiedliche Aspekte in den Auswertungen einzubeziehen, diese sind zum Beispiel die Nachhaltigkeitskommunikation, die Unternehmenskultur, der Frauenanteil im Top Management, die Einhaltung der Menschenrechte in der Lieferkette oder die Glaubwürdigkeit der Ziele in Sachen CO2-Reduktion.Um den diesjährigen Sieger festzulegen, hat das F.A.Z.-Institut in Zusammenarbeit mit der auf Rankingmanagement spezialisierten Unternehmensberatung R.A.T.E. hunderte nationale und internationale Rankings analysiert. Aus über 500 Unternehmensrankings mit globaler Bedeutung bzw. Relevanz in den zehn größten Volkswirtschaften der Welt, wurden die sichtbarsten 60 Nachhaltigkeits- und ESG-Rankings und Awards ausgewählt und deren Ergebnisse aggregiert.Den „Green Ranking Champion 2022" erhält das Unternehmen, das sich im vergangenen Jahr durch die beste Rating-Perfomance in diesen Listen im M-Dax ausgezeichnet hat. 2021 gewann hier das Chemie-Unternehmen Lanxess.HUGO BOSSNachdem es bereits den zweiten Platz im Vorjahr erreicht hat, schiebt sich das im M-DAX vertretene Modeunternehmen 2022 nun an die Spitze. HUGO BOSS ist im gehobenen Premiumsegment des Bekleidungsmarktes positioniert und erzielte 2021 mit rund 14.000 Beschäftigten einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro.Pressekontakt:F.A.Z.-Institut GmbHBianca LabitzkeTelefon: +49 69 75 91-2860E-Mail: b.labitzke@faz-institut.deLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1892511/FAZ_Institut_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1941771/RATE_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hugo-boss-ist-green-ranking-champion-2022-301671904.htmlOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut, übermittelt durch news aktuell