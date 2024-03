HUGO BOSS bremst Tempo: Umsatzziele erreichen verspätete Ziellinie

HUGO BOSS überrascht: 35 Cent mehr Dividende für 2023 nach glänzendem Jahresergebnis.

HUGO BOSS, der renommierte Premium-Modehersteller, hat eine Anpassung seiner mittelfristigen Ziele bekanntgegeben, die eine deutliche Reaktion am Aktienmarkt nach sich zog. Trotz eines soliden Wachstums im vergangenen Jahr und einer Dividendenerhöhung um 35 Cent je Aktie, sieht sich das Unternehmen mit makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten konfrontiert, die eine leichte Verzögerung beim Erreichen des Umsatzziels von 5 Milliarden Euro bis 2025 wahrscheinlich machen. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert HUGO BOSS einen Umsatz zwischen 4,3 und 4,45 Milliarden Euro sowie ein EBIT zwischen 430 und 475 Millionen Euro, was jeweils einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Ankündigung eines verhaltenen Ausblicks für das laufende und das kommende Jahr hat die Aktie des Modehändlers stark belastet, was zu einem Kursrückgang auf den niedrigsten Stand seit November 2022 führte. Zum Handelsschluss verzeichnete die Aktie einen deutlichen Verlust von 13,77 Prozent, was sie zum schwächsten Titel im MDAX machte. Die Enttäuschung der Anleger spiegelte sich auch in der Reaktion von Analysten wider, die insbesondere die vorsichtigen Aussagen zum Wachstum und zur Bruttomarge kritisierten.

Trotz der Herausforderungen bleibt das Management von HUGO BOSS optimistisch, das ambitionierte Ziel einer EBIT-Marge von "mindestens 12 Prozent" bis 2025 durch Effizienzsteigerungen und Optimierungen in Beschaffung, Lieferantenmanagement und Betriebskostenstruktur zu erreichen. Dennoch sind Analysten und Investoren zunehmend besorgt über die Fähigkeit des Unternehmens, in einem schwierigen Konsumumfeld die bisherigen Wachstumserwartungen zu erfüllen.

Die jüngsten Entwicklungen bei HUGO BOSS zeigen, dass auch etablierte Marken nicht immun gegen die volatilen Bedingungen der globalen Wirtschaft und die sich ständig wandelnden Verbraucherpräferenzen sind. Die Anpassung der mittelfristigen Ziele und der vorsichtige Ausblick verdeutlichen die Notwendigkeit für Unternehmen, flexibel auf externe Herausforderungen zu reagieren und gleichzeitig strategische Maßnahmen zur Stärkung ihrer Marktposition und zur Steigerung der Profitabilität zu ergreifen.

Nachricht im Orginal