HUBER+SUHNER gibt Teilnahme am Horizon-Europe-Projekt 6GTandem bekannt

Herisau, Schweiz (ots/PRNewswire) -Diese neue Zusammenarbeit wird leistungsstarke, energieeffiziente Dienste für zukünftige 6G-Anwendungen gewährleisten.Das 6GTandem-Konsortium hat seine Partnerschaft mit neun hochkarätigen Branchenführern, akademischen Institutionen und erfolgreichen kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) bekanntgegeben.Dieses von der Europäischen Union und der Schweiz geförderte Projekt wird einen neuartigen Dualfrequenzbetrieb und eine neue hochintegrierte und verteilte Funktransceiver-Architektur mitgestalten, um energieeffiziente Dienste für zukünftige 6G-Anwendungen bereitzustellen und Europas Position im Telekommunikationsbereich zu stärken. Das Projekt wurde im Januar 2023 gestartet und wird über die nächsten dreieinhalb Jahre laufen.„Wir freuen uns, Teil dieses Konsortiums zu sein", sagte Hannes Grubinger, Head of Product Management Cable Connectivity. „Unsere über 50-jährige Erfahrung mit Hochfrequenz-, Glasfaser- und Niederfrequenztechnologien in den Bereichen Kommunikation, Transport und Industrie hat uns geholfen, wertvolle Erfahrungen mit Konnektivitätslösungen für Infrastrukturen zu sammeln. Wir freuen uns darauf, unser Fachwissen im Bereich der elektrischen und optischen Verbindungstechnik in das 6GTandem-Projekt einzubringen und mit anderen Experten zusammenzuarbeiten, um Innovationen für die nächste Generation der Mobilfunk- Kommunikation zu schaffen."Wie von 6GTandem veröffentlicht, umfassen die Schlüsselelemente für das Konsortium die Entwicklung eines Systems, das eine abgestimmte Tandem-Dualfrequenz-MIMO-Architektur, medienbewusste Wellenformen, Übertragungsverfahren und Kommunikationsstrategien, eine neuartige „Radiostripe"-Hardware bei 130 GHz bis 175 GHz, eine einfach zu installierende Sub-THz-Infrastruktur und ein kombiniertes verteiltes Niederfrequenz- und Sub-THz-MIMO-System zur Unterstützung einer gemeinsamen hochauflösenden Erfassung, einer hochpräzisen Positionierung und einer Kommunikation mit hoher Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit definiert.Weitere Informationen über das 6GTandem-Projekt und die beteiligten Partner finden Sie auf folgender Website: https://horizon-6gtandem.eu