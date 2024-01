HTC Purenergy Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse der Htc Purenergy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um 0 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt mit einem letzten Schlusskurs von 0,01 CAD eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Htc Purenergy-Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Htc Purenergy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -39,42 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Rendite mit -39,42 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Htc Purenergy als Neutral-Titel einzustufen. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage ergeben einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf Dividenden zeigt sich, dass die Dividendenrendite der Htc Purenergy-Aktie bei 0 % liegt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Chemikalien zu einem geringeren Ertrag in Höhe von 3,66 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

