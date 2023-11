HS Holdings Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. In letzter Zeit wurde auch die Aktie von Hs in den sozialen Medien diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Hs beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Hs-Aktie von 995 JPY um -2,81 Prozent vom GD200 (1023,8 JPY) entfernt ist. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 996,2 JPY, was einen Abstand von -0,12 Prozent bedeutet. Somit wird auch der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Dafür erhält Hs ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hs-Aktie beträgt 43, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 45,97). Somit wird die Hs-Aktie auch auf Basis der RSIs insgesamt mit "Neutral" eingestuft.

Die verschiedenen Analysen ergeben also eine durchweg "Neutral"-Bewertung für die Hs-Aktie.