HS Holdings Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse für die Aktie Hs zeigt, dass sie derzeit 0,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie jedoch 0,21 Prozent unter dem GD200, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hs liegt bei 34 Punkten für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 beträgt 46,79, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Aktie Hs in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen im Internet zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Aktie Hs, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren Bewertung als "Neutral" führt.