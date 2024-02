HS Holdings Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der Hs-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 72, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,55, was bedeutet, dass die Hs-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung der Hs-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft werden kann.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hs-Aktie derzeit bei 1007,42 JPY. Der Aktienkurs selbst liegt bei 997 JPY, was einem Abstand von -1,03 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Neutral"-Signal.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der verschiedenen Analysen.