HSE erweitert Creator-Team und Produktportfolio: Nina und Julia Meise starten mit neuer Lifestyle Spa Brand sens.ful durch

Ismaning (ots) -HSE freut sich auf eine attraktive Partnerschaft: Gemeinsam mit den Zwillingen Nina und Julia Meise launcht der Live-Commerce Experte die Beauty Brand sens.ful. Die Body- & Home Spa-Linien "Botanical Spa" und "Alpine Spa" sind ab Ende September 2023 exklusiv bei HSE erhältlich, Line Extensions sind bereits geplant.Nina und Julia Meise, die durch ihre Karriere in der Unterhaltungsbranche und als Influencerinnen auf Social-Media-Plattformen bekannt sind, kennen die schönsten Orte und Spas dieser Welt und haben ihre Erfahrungen in die Produktwelten einfließen lassen. "Unsere Produkte sind inspiriert von Ritualen und Inhaltsstoffen bekannter Ziele aus nah und fern. Sie bringen das wohltuende Gefühl von Urlaub und Entspannung direkt zu den HSE Kund:innen nach Hause, schaffen achtsame Augenblicke und verwandeln den Alltag in eine Oase der Erholung", so Julia Meise. Ihre Zwillingsschwester Nina ergänzt: "sens.ful ist eine Lebenseinstellung und wir freuen uns, so viele Menschen wie möglich auf diese Reise mitzunehmen.""Wir ergänzen unser umfassendes Beauty-Portfolio um eine vielversprechende Lifestyle Spa Brand, die den gesellschaftlichen Trend "Staycation" aufgreift und unsere Kund:innen zu mehr Achtsamkeit einlädt. sens.ful inspiriert dazu, die persönliche Me-Time in vollen Zügen zu zelebrieren", so Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE. "Ihre Leidenschaft für Beauty und Wellness macht Nina und Julia Meise so authentisch und zu einer Bereicherung unseres Creator-Teams. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."Die Zwillinge absolvierten die renommierte Frank-Elstner-Masterclass der Axel Springer Akademie und sind als Moderatorinnen auf Events und im TV zu sehen, unter anderem bei "Beauty Challenge" auf Sat1. Als Gesichter zahlreicher Werbekampagnen erlangten sie deutschlandweit Bekanntheit, insbesondere als die kultigen Ratiopharm-Zwillinge. 2017 veröffentlichten sie gemeinsam das Buch "Zu zweit ist man weniger allein". Ihre TV-Premiere mit sens.ful feiern Nina und Julia Meise am 28. September 2023 mit Shows um 9 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr, 20 Uhr und 22 Uhr live bei HSE.Über HSEHSE ist ein führender Anbieter in Europa im Bereich Live Commerce. Ob über einen der drei TV-Sender, den Onlineshop, die prämierte HSE App oder über die neue Social-Commerce App HSE HELLO - die Kund:innen entscheiden, wann und wo sie bei HSE shoppen. HSE steht für die unterhaltsamste Form des Shoppings und begeistert 1,7 Millionen aktive Kund:innen, die das kuratierte Produktsortiment von 17.000 Artikeln aus den Bereichen Fashion, Schmuck, Beauty, Wellness, Haushalt sowie Home & Living schätzen.Das Unternehmen erreicht über drei TV-Sender (HSE, HSE Extra und HSE Trend) rund 45 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete die HSE Group einen Umsatz von 788 Millionen Euro. 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon allein 900 in Deutschland, sorgen für ein ebenso unterhaltsames wie kundenorientiertes Kauferlebnis. Hinzu kommen rund 2250 externe Arbeitsplätze bei Logistik- und Call Center-Partnern. Für die herausragende Servicequalität wurde HSE mehrfach ausgezeichnet. Das Unternehmen befindet sich seit 2012 mehrheitlich im Besitz der Investmentgesellschaft Providence Equity Partners. Weitere Informationen unter corporate.hse.com und www.hse.com.Pressekontakt:HSEFiona LorenzUnternehmenssprecherinTel.: +49 89 96060 6310fiona.lorenz@hse.comhttps://corporate.hse.comOriginal-Content von: HSE, übermittelt durch news aktuell