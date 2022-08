HSBC-Aktie: Hoch hinaus!

Die Aktien der HSBC Holdings plc haben sowohl in London als auch im Handel in Hongkong um rund 6 Prozent zugelegt, nachdem die Großbank am Montag einen höheren Nettogewinn im zweiten Quartal und eine höhere Dividende gemeldet hatte. Die Performance profitierte von globalen Zinserhöhungen auf der Ertragsseite und einer starken Kostendisziplin. Der Gewinn vor Steuern blieb nahezu unverändert, während das… Hier weiterlesen